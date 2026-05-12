Mazzarino. Il 15 maggio la Cgil avvia raccolta firme per due proposte di legge su Sanità Pubblica e lavoro; il 16 nel resto della Provincia

MAZZARINO. Il 15 e il 16 Maggio la CGIL in tutta Italia darà il via alla campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare ,insieme ad un vasto numero di Organizzazioni e Associazioni, sui temi della Sanità Pubblica e degli Appalti.

La CGIL di Caltanissetta, per l’avvio della campagna di raccolta, convocherà il 15 Maggio a Mazzarino presso Palazzo Alberti dalle ore 16.30 un Assemblea Generale, aperta a tutti e per il 16 Maggio saranno allestiti banchetti per la raccolta nei Comuni della Provincia e presso le sedi della CGIL.

In una nota della segretaria generale Cgil Rosanna Moncada che si pubblica qui integralmente è stato sottolineato: “In un momento in cui le persone non riescono ad accedere all’ assistenza o sono costrette a ricorrere a prestazioni a pagamento si deve rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale pubblico ed è per questo che proponiamo di firmare per una legge che di certo non intende provvedere ad una integrale riforma dell’organizzazione e del funzionamento del SSN ma si concentra sulle azioni da intraprendere per un rilancio del SSN . Ci vogliono Investimenti certi per il personale medico e infermieristico (basta tetti alle assunzioni!) e una medicina territoriale che non lasci soli i cittadini.

Il sistema degli appalti al massimo ribasso è diventato terreno fertile per lo sfruttamento e, purtroppo, per gli incidenti mortali. Chiediamo: responsabilità solidale e parità di trattamento economico tra lavoratori in appalto e dipendenti diretti.

I subappalti a cascata polverizzano le tutele e la vita dei lavoratori non può essere una voce di risparmio nei bilanci.

Perché queste due firme vanno messe insieme? Perché sono due facce della stessa medaglia. La salute nel lavoro: Un sistema di appalti malato produce infortuni e malattie professionali che gravano sulla sanità pubblica. Se privatizziamo i servizi ospedalieri o esternalizziamo le pulizie e le manutenzioni al peggior offerente, abbassiamo la qualità delle cure per i pazienti e peggioriamo le condizioni di chi lavora.

Vogliamo ribaltare la logica del profitto a ogni costo. La nostra firma serve a dire che lo Stato deve tornare a investire sulle persone, garantendo che nessuno debba scegliere se curarsi o mangiare, e che nessuno debba rischiare la vita per portare a casa lo stipendio. Firmare è l’unico modo che abbiamo per riprenderci il diritto a un futuro dignitoso e per decidere di cambiare la nostra condizione di vita e di lavoro”.