Caltanissetta, medico precipita dal quarto piano: è in gravi condizioni al Sant’Elia

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio a Caltanissetta, dove un medico quarantenne, D. S. le sue iniziali, è precipitato dal quarto piano della propria abitazione situata in via Cesare Pavese.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme agli agenti della Polizia di Stato. Le sue condizioni sarebbero apparse sin da subito estremamente critiche e, dopo i primi soccorsi, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Elia, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: gli investigatori stanno cercando di capire se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un tragico incidente domestico.

Secondo quanto trapela, il professionista avrebbe attraversato negli ultimi mesi un periodo particolarmente delicato anche sotto il profilo lavorativo.

La zona è stata raggiunta da numerosi residenti e curiosi, scossi per quanto accaduto. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione ogni elemento utile a fare luce sulla vicenda.