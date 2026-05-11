Caltanissetta. Villa San Giuseppe di Casa Rosetta parteciperà alla Festa della Primavera dal 15 al 17 maggio a Villa Amedeo

CALTANISSETTA. Il Centro diurno “Villa San Giuseppe” di Casa Rosetta parteciperà alla Festa della primavera promossa dal 15 al 17 maggio a Villa Amedeo, a Caltanissetta. La festa è un contenitore di iniziative ludiche, informative e ricreative promosso dall’associazione “Officine Taratà”, che ha invitato per la terza edizione anche le scuole, i gruppi di volontariato, artigiani e artisti della città.

Il Centro diurno “Villa San Giuseppe” da 40 anni si occupa di assistenza alle persone con disabilità garantendo progetti personalizzati. Sono numerose le attività seguite da personale qualificato di Casa Rosetta: attività psicomotorie, didattiche, educative e riabilitative.

Tutto ciò tramite laboratori di pittura, disegno, creatività, manipolazione, giochi didattici, teatro, iniziative emozionali, intervento assistito con i cavalli, che stimolano le capacità individuali degli utenti, migliorando le relazioni interpersonali e il benessere personale. Le competenze e le attività di “Villa San Giuseppe” saranno presentate ai visitatori della Festa della primavera, nello spazio dedicato al Centro diurno di Casa Rosetta a partire dalle ore 9 del 15 e 16 maggio.