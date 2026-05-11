Tentano “truffa dello specchietto” ai danni di due turisti, ma arriva la Polizia e denuncia i due autori

Il lancio di un sassolino verso l’auto in movimento, la ‘pretesa’ di risarcimento immediato ed ecco la (tentata) “truffa dello specchietto” ieri a Noto (Sr) ai danni di due turisti che, fortunatamente, si sono subito accorti dell’inganno e si sono rivolti immediatamente alla Polizia. I due autori, un uomo ed una donna, sono stati denunciati per truffa dagli Agenti del Commissariato di Noto.

Si coglie l’occasione, anche in considerazione dell’avvicinarsi del periodo estivo, per raccomandare a tutti gli utenti della strada di prestare particolare attenzione a questo tipo di “raggiro” e per ricordare ancora una volta, per qualsiasi dubbio, di rivolgersi al numero di emergenza per un immediato intervento della Polizia.