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Tentano “truffa dello specchietto” ai danni di due turisti, ma arriva la Polizia e denuncia i due autori

Redazione 1

Tentano “truffa dello specchietto” ai danni di due turisti, ma arriva la Polizia e denuncia i due autori

Lun, 11/05/2026 - 21:27

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Il lancio di un sassolino verso l’auto in movimento, la ‘pretesa’ di risarcimento immediato ed ecco la (tentata) “truffa dello specchietto” ieri a Noto (Sr) ai danni di due turisti che, fortunatamente, si sono subito accorti dell’inganno e si sono rivolti immediatamente alla Polizia. I due autori, un uomo ed una donna, sono stati denunciati per truffa dagli Agenti del Commissariato di Noto.
Si coglie l’occasione, anche in considerazione dell’avvicinarsi del periodo estivo, per raccomandare a tutti gli utenti della strada di prestare particolare attenzione a questo tipo di “raggiro” e per ricordare ancora una volta, per qualsiasi dubbio, di rivolgersi al numero di emergenza per un immediato intervento della Polizia.

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