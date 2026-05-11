Delia. Al via l’iter per la Democrazia partecipata: istanze entro le ore 12 del 5 giugno 2026

DELIA. La democrazia partecipata è un modello di governance che promuove il coinvolgimento attivo dei cittadini, favorendo la trasparenza e la collaborazione tra istituzioni e società civile. In tal senso essi hanno la possibilità di proporre idee e progetti e contribuire alla realizzazione di politiche per la comunità tutta, attraverso l’utilizzo di un budget corrispondente, per legge, al due per cento dei trasferimenti regionali per ogni Ente Comune.

Si vuole mettere a conoscenza, pertanto, tutta la cittadinanza che sono stati deliberati in Giunta, per l’anno corrente, sia la definizione delle somme destinate a forme di Democrazia partecipata (quantificabili in euro 16.650) sia gli ambiti tematici di intervento da sottoporre alla procedura partecipata, che, come previsto dal Regolamento comunale, vengono individuati annualmente dalla Giunta comunale. Pel l’appunto le aree tematiche da sottoporre alla procedura per l’anno in corso sono: Politiche giovanili; Attività sociali, scolastiche ed educative;Attività culturali, sportive e ricreative.

Si fa presente, inoltre, che hanno diritto di partecipare alla procedura in oggetto tutti i cittadini residenti nel Comune di Delia, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, in forma singola ovvero in forma associata (associazioni, ditte, enti pubblici e privati che abbiano sede legale e operativa nel territorio comunale). E’ stato pubblicato il Bando Democrazia Partecipata anno 2026, all’interno del quale sono disponibili tutte le informazioni necessarie per partecipare alla procedura.

Le istanze vanno presentate entro le ore 12 del 5 giugno 2026.