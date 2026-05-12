Omicidio pensionato a Palermo, oggi udienza di convalida del fermo del 16enne

Si terrà questa mattina al Tribunale dei minori di Palermo l’udienza di convalida del fermo del sedicenne palermitano che sabato ha confessato di avere ucciso Pietro De Luca, pensionato di 69 anni in un casolare in via Buonpensiero a Palermo lungo il fiume Oreto. L’ex infermiere è stato ucciso con cinque o sei colpi di un tubo di metallo. Le indagini della squadra mobile devono ancora chiarire il movente e anche cosa abbia fatto il ragazzo nelle dodici ore dall’omicidio a quando si è consegnato in questura. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario. (Adnkronos)