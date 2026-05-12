Società di Mutuo Soccorso “E. Medi”, Rosario Sorce riconfermato presidente: “Continuerò a lavorare con correttezza, onestà e trasparenza”

Riconferma all’unanimità per Rosario Sorce alla guida della Società di Mutuo Soccorso “E. Medi”. L’assemblea straordinaria dei soci, riunitasi domenica 10 maggio, ha approvato senza voti contrari il rinnovo della fiducia al presidente uscente, che continuerà a guidare il sodalizio anche per il triennio 2026-2029.

Una ratifica arrivata in un clima di piena condivisione, considerato che non sono state presentate candidature alternative. Un segnale di continuità e di apprezzamento per il lavoro svolto negli ultimi anni alla guida della storica realtà associativa.



“Il fatto che non si siano celebrate elezioni e che mi sia stato chiesto di continuare in questo impegnativo compito di presidente – dichiara Rosario Sorce – mi ha riempito di orgoglio per la stima e l’affetto dimostrati dai soci. Ho percepito un ampio apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni e desidero ringraziare tutti i soci, i consiglieri uscenti e quelli appena eletti per la disponibilità e l’entusiasmo messi a servizio del sodalizio”.

Nel corso dell’assemblea, Sorce ha voluto sottolineare quello che considera uno dei risultati più importanti raggiunti durante il precedente mandato: il recupero di un clima di armonia e partecipazione all’interno della società.

“Quando sono diventato presidente nel 2022 – aggiunge Sorce – ho trovato una situazione segnata da tensioni e divisioni culminate in una competizione elettorale non del tutto serena. Mi sono impegnato per recuperare rapporti personali e umani e oggi posso dire con soddisfazione di avere contribuito a ricreare un clima di pacificazione e armonia. Questo risultato mi riempie di gioia e rappresenta uno stimolo a proseguire su una strada che considero la più sana e naturale per una realtà composta da oltre 500 soci, che vivo come una grande famiglia”.

Il presidente riconfermato ha poi evidenziato il forte spirito di partecipazione emerso durante l’assemblea, ribadendo i principi che continueranno a guidare l’azione del sodalizio.

“Ieri è stato un momento di grande partecipazione e condivisione – conclude Sorce – orientato più al senso del dare che a quello dell’avere. Correttezza, onestà e trasparenza continueranno a essere i valori guida del mio impegno pubblico e istituzionale”.

Contestualmente sono stati nominati anche gli altri componenti degli organismi sociali per il nuovo triennio.

Vicepresidente sarà Salvatore Riggi, segretario Giuseppe Mastrosimone e cassiere Luigi Bonfanti. Del consiglio direttivo faranno parte Arcangelo Calà, Giuseppe Calì, Gaetano Martorana, Fabio Scalzo ed Emanuele Vullo.

Il Consiglio dei sindaci revisori sarà presieduto da Salvatore La Fisca con Mario Intilla e Tommaso Dell’Aiera componenti, mentre il Consiglio dei probiviri sarà guidato da Salvatore Sollami insieme a Giuseppe Mistretta e Angelo Taci.