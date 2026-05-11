Delia. Sinergia tra istituzioni, scuola e associazioni per avviare un percorso di educazione alla tutela degli animali

DELIA. Nell’ottica di una proficua collaborazione in rete tra le Istituzioni regionali e locali, le Asp di competenza, la Scuola e le Associazioni di volontariato animalista, l’Amministrazione comunale intende portare avanti il percorso di educazione della comunità tutta e, in particolare, delle nuove generazioni, della tutela degli animali e del positivo rapporto tra uomo e animale, forti della consapevolezza che l’intervento educativo proattivo possa realmente implementare la relazione con l’animale di affezione, con particolare riferimento a quelli di comunità, e favorire le adozioni, anche attraverso la sensibilizzazione delle famiglie e dei cittadini tutti, con l’obiettivo, da un lato, di educare alla convivenza e, dall’altro, di contrastare il fenomeno del randagismo.

Dopo i due incontri formativi di sensibilizzazione svoltisi presso l’Aula consiliare del Comune di Delia a marzo e aprile dell’anno scorso, destinati ai bambini e ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria”, è intendimento dell’Amministrazione organizzare un’altra Giornata di sensibilizzazione, durante la quale si svolgeranno due convegni:- uno mattutino, rivolto ai ragazzi di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Nino Di Maria” – sede di Delia;- uno pomeridiano, rivolto a tutta la cittadinanza.

Avremo il piacere di accogliere e ascoltare gli interventi del Garante Regionale dei diritti degli animali, Dott. Giacobbe, di alcuni Medici Veterinari dell’Asp di Caltanissetta e di una Psicologa esperta in pet therapy che porterà il proprio cane.Un momento di crescita comunitaria al quale è importante partecipare al fine di poter tutti assieme muoverci verso un’unica direzione: il benessere degli animali e una convivenza armoniosa uomo-animale, pilastri fondamentali per una società moderna, sostenibile e inclusiva, capace di riconoscere il valore intrinseco di ogni essere senziente.