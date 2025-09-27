MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) –

Torna in pista la MotoGp. Il motomondiale riparte dal Giappone dove, sulla pista di Motegi, vanno in scena oggi, sabato 27 settembre, le qualifiche e la gara Sprint. Marc Marquez va a caccia di punti preziosi per arrivare alla gara di domenica con il primo match point per il titolo, che otterrà se riuscirà a conquistare, nell'arco del weekend, almeno tre punti in più del fratello Alex, secondo nella classifica Piloti con la Ducati Gresini. A caccia di riscatto, ma troppo lontano per sognare, l'altra Ducati di Pecco Bagnaia. Le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio del Giappone andranno in scena oggi, sabato 27 settembre. Le qualifiche sono in programma alle ore 3.45 della notte italiana, mentre per i dodici giri della gara corta bisognerà aspettare le 8. Qualifiche e gara Sprint del Gran Premio del Giappone saranno trasmesse, come tutti gli appuntamenti del Mondiale di MotoGp, in diretta televisiva su SkySport, ma saranno visibili anche in chiaro su TV8. In streaming invece saranno disponibili sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.