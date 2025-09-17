Milena. Firmato patto d’amicizia con Asti in occasione del 51° Festival delle Sagre Astigiane

MILENA. I sindaci di Asti, Maurizio Rasero, e Milena, Claudio Cipolla, hanno firmato il patto di amicizia tra i due Comuni. Lo hanno fatto sancendo un rapporto di amicizia tra le due comunità che dura ormai da tanti anni. I due sindaci, nell’occasione, hanno avuto modo di ribadire la profonda amicizia che lega due comunità di Asti a quella di Milena.

Sono infatti numerosi i milenesi che vivono ad Asti e che, nel tempo, hanno contribuito alla crescita economica e socio culturale della nota cittadina piemontese. La firma al prezioso documento che ha rinnovato il patto di amicizia tra Asti e Milena è avvenuta nel palazzo di Città di Asti in occasione della 51ª edizione del Festival Delle Sagre Astigiane alla quale la città di Milena è stata presente con due specialità gastronomiche tra le più apprezzate come la ‘Mbriulata e i Cannoli alla ricotta.

Il Festival delle Sagre Astigiane 2025 s’è svolto in Piazza del Palio ad Asti. Ad Asti sono stati due giorni di gusto e cultura, nel cuore di una delle manifestazioni più attese d’Italia. Quest’anno, grazie ad un finanziamento da parte dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Cipolla, ha organizzato un trittico di eventi tutti dedicati alla ‘mbriulata. Il primo lo scorso mese di agosto con l’edizione numero 28 della sagra della ‘Mbriulata a Milena. Il secondo, invece, è legato alla partecipazione di Milena al Festival delle Sagre Astigiane 2025.

Il terzo a Valencia in Spagna dal 26 al 28 ottobre con la partecipazione del Comune di Milena alla 10^ edizione di Gastronoma, una tra le fiere enogastronomiche più rinomate a livello internazionale. In questo caso, è prevista, oltre alla presenza di una rappresentanza di amministratori, anche quella di diversi “stakeeholders” (portatori di interessi) per promuovere e valorizzare prodotti tipici locali.