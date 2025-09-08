Droga, arrestato a Catania 41enne con 9,5 kg di marijuana

Ha cercato di fuggire a piedi da un posto di blocco della polizia, che di lì a poco avrebbe scoperto gli oltre nove chili di marijuana nascosti nella sua auto, ma è stato raggiunto e arrestato. Si tratta di un catanese di 41 anni: l’episodio è avvenuto nella zona del faro Biscari. L’uomo era a bordo di un’utilitaria e ha accostato regolarmente dopo l’alt intimato dai poliziotti della squadra volanti. Ad un certo punto, però, è sceso frettolosamente per poi fuggire a piedi. I poliziotti l’hanno inseguito, raggiungendolo e bloccandolo dopo pochi metri. L’uomo ha assunto da subito un atteggiamento aggressivo nei confronti dei poliziotti, con calci e spintoni per tentare di divincolarsi. Recuperate le chiavi dell’auto, sono partiti i controlli sul mezzo: a quel punto il 41enne ha anticipato agli agenti che nei sedili posteriori avrebbero trovato della droga. In una grossa scatola di cartone c’erano nove buste in cellophane termosaldate, con all’interno quasi 9 chili e mezzo di marijuana, poi sequestrati. L’auto era stata presa a noleggio. A quel punto, messo alle strette, il 41enne ha confermato di aver preso la macchina in una ditta di autonoleggio con la droga nel sedile posteriore, come da istruzioni fornite da altre persone che lo avrebbero contattato per trasportare la sostanza fino a Vaccarizzo. Sequestrato anche il telefono dell’uomo per capire da dove provenissero le continue telefonate anonime che giungevano nel corso dei controlli. Il 41enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: al momento si trova in carcere in attesa dell’udienza da parte del gip.