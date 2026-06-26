Caltanissetta, le gemelle nissene Ester e Miriam D’Agostino premiate dal Comune: omaggio alle giovani eccellenze della musica

Si è svolta ieri, nella prestigiosa cornice della Sala Gialla di Palazzo del Carmine, la cerimonia di consegna di una targa al merito istituzionale a Ester e Miriam D’Agostino, le due gemelle nissene di 16 anni che stanno riscuotendo successo sia su palcoscenici nazionali sia attraverso le piattaforme social. L’Amministrazione comunale ha voluto tributare questo riconoscimento ufficiale a due giovani concittadine capaci di tradurre la passione e il talento in un seguito straordinario, contrassegnato da un entusiasmo contagioso e dalla capacità di avvicinare tanti giovani (e non solo) alla bellezza espressa dalla propria arte.

Il percorso musicale di Ester e Miriam parte da lontano. Fin dall’età di cinque anni, le due sorelle hanno iniziato a studiare canto presso la Sol Academy, sotto la guida dell’insegnante Alessandra Alessi. Da allora non si sono mai separate, sviluppando un’identità vocale unica basata su sofisticate armonizzazioni e arrangiamenti curati in ogni minimo dettaglio. All’età di undici anni hanno scelto di ampliare ulteriormente la propria formazione: Miriam si è dedicata allo studio del pianoforte, ottenendo importanti riconoscimenti in occasione di diverse esibizioni; Ester ha invece intrapreso lo studio del violino, eccellendo al punto da ottenere il riconoscimento di “Primo Violino”, coltivando parallelamente anche la passione per la danza.

Con il passare del tempo, il duo ha collezionato numerosi traguardi, tra cui il podio al 27° Festival Città di Caltanissetta. Tra i momenti più significativi della loro carriera spicca la partecipazione a Sanremo Junior quando, dopo aver superato brillantemente le semifinali regionali, avrebbero dovuto accedere separatamente alla finale nazionale. Una possibilità che le due ragazze scelsero fermamente di non cogliere, tenendo fede alla loro promessa: “Solo insieme”. Una coesione e una complicità che hanno trovato un nuovo importante spazio d’espressione sui social media: su TikTok e Instagram i loro video – caratterizzati dalla formula pura di due voci e un pianoforte – sono diventati un appuntamento fisso quotidiano per migliaia di follower.

La consacrazione definitiva è giunta lo scorso marzo in prima serata su Rai 1, con la partecipazione al programma televisivo “The Voice Generations” condotto da Antonella Clerici. Protagoniste assolute nella squadra della coach Arisa, Ester e Miriam hanno incantato l’Italia intera con una toccante e raffinata reinterpretazione del celebre brano “Pensieri e parole” di Lucio Battisti, interamente rivisitato e riarrangiato a favore delle loro voci, rigorosamente armonizzate.

Il Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha espresso profonda gratitudine e ammirazione a nome di tutta la comunità cittadina:

«È un momento di grande orgoglio per la nostra città ricevere e premiare Ester e Miriam. Queste due splendide ragazze hanno dato grande lustro a Caltanissetta, portando il nostro territorio su una vetrina televisiva così prestigiosa con garbo, freschezza e straordinaria bravura. Ho seguito personalmente il loro percorso in televisione con grande emozione e partecipazione; vederle cantare e farsi valere con tale determinazione sul palco di Rai 1 ha suscitato un sentimento di gioia condiviso da tutta la comunità nissena, che in loro vede l’espressione migliore della gioventù del nostro territorio. Questa targa vuole essere il simbolo della gratitudine, dell’affetto e del sostegno della città per il loro luminoso futuro».

Giovanna Candura, vicesindaco e assessore alla Cultura, ha voluto porre l’accento sul profilo accademico e sulla versatilità delle giovani artiste:

«Ester e Miriam rappresentano un modello virtuoso di dedizione e poliedricità. La loro straordinaria versatilità ha permesso loro di coniugare armoniosamente l’arte del canto con lo studio metodico di strumenti complessi come il violino e il pianoforte. Questo eccezionale rigore artistico si sposa perfettamente con un percorso scolastico altrettanto esigente e formativo quale quello che stanno affrontando presso il Liceo Classico di Caltanissetta. Dimostrano quotidianamente che con la passione, l’organizzazione e lo spirito di sacrificio è possibile raggiungere livelli d’eccellenza sia nella cultura sia nell’arte, senza mai perdere l’umiltà e la solarità che le contraddistinguono».

Infine, l’assessore Guido Delpopolo ha richiamato l’importanza del contesto educativo e dei valori fondamentali che stanno alla base di questi traguardi:

«I grandi risultati non si raggiungono mai per caso o in solitudine. Non si arriva su palcoscenici di caratura nazionale senza un impegno profondo. Questo traguardo è il frutto di un grandissimo lavoro di squadra e di un talento coltivato giorno dopo giorno. In questo percorso è stato fondamentale il ruolo dell’insegnante di canto Alessandra Alessi, che ha saputo valorizzare e incanalare le loro doti, così come imprescindibile è la presenza di una famiglia solida alle spalle, che ha affrontato sacrifici e sostenuto le ragazze in ogni passo. Questo riconoscimento non è un punto d’arrivo, ma uno stimolo in più per continuare a crescere, studiare e condividere la loro splendida musica».