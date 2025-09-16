Delia. Rinnovato il Patto di Amicizia con Vaughan. Il sindaco Bancheri: “Si vuole creare un ponte che unisca culture e persone”

DELIA. Un ponte tra Delia e Vaughan in Canada. E’ quello che s’è creato grazie alla visita che una delegazione canadese ha fatto alla cittadinanza del Nisseno.

Il sindaco Bancheri ha commentato”: “È stato un onore ospitare la comunità di Vaughan per due giorni nel nostro paese. La cerimonia di rinnovo del nostro patto di amicizia è stata un momento di grande significato, un simbolo della volontà di stringere ancora di più i legami tra le nostre due comunità.

I nostri amici canadesi hanno avuto modo di vivere Delia in tutta la sua bellezza, grazie all’impegno e alla passione dei ragazzi della Proloco, che hanno fatto un lavoro straordinario come guide e interpreti, e della nostra Dott.ssa Giusy Leone che ha organizzato nel dettaglio il tutto. Ieri pomeriggio, prima della cerimonia, abbiamo tenuto un incontro importante con le autorità canadesi”.

All’evento è stata presente l’amministrazione e l’intero Consiglio Comunale. “È stato un tavolo tecnico di grande valore – ha proseguito il sindaco – durante il quale abbiamo condiviso idee e programmato le future attività per rafforzare e rendere più costante e concreto il nostro rapporto. Si è parlato di possibili scambi per viaggi studio, di legami sportivi, esperienze culturali, progetti condivisi e di un comitato unico tra le due comunità.

Il patto di amicizia è solo l’inizio. Il nostro impegno è ora quello di trasformare questo simbolo in azioni concrete, creando un vero e proprio ponte che unisce le nostre culture e le nostre persone. Ringraziamo di cuore la comunità di Vaughan per essere venuta fino a qui a trovarci. Siamo certi che questo è solo un nuovo inizio. È doveroso ringraziare di cuore La Cuddrireddra Alaimo e Salvatore Spagnolo per l’impeccabile rinfresco da loro organizzato con i nostri prodotti tipici e per i doni preparati per i nostri amici canadesi.