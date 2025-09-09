Caltanissetta. Conferite le deleghe all’assessore Mirisola: “Accolgo l’incarico con profonda responsabilità”

Sindaco Tesauro: “Sono certo che l’assessore Mirisola, con le sue attitudini e competenze, contribuirà all’efficienza amministrativa”

Il sindaco Walter Tesauro ha conferito, con decreto sindacale n. 56 del 20/08/2025, le deleghe al neo assessore Marcello Fabrizio Mirisola.

Entrato per la prima volta al Consiglio Comunale il 15 luglio 2024, come primo degli eletti, Mirisola è stato nominato assessore lo scorso 20 agosto.

È capogruppo di Forza Italia e vicepresidente della V Commissione “Cultura e Attività Sociali”.

Si occuperà di Polizia Municipale, Protezione Civile, cura e manutenzione del Verde Pubblico e tutela dell’acqua, del suolo e dell’aria.

“Sono profondamente onorato della fiducia che il nostro Sindaco ha riposto in me. Con grande senso di responsabilità accolgo queste deleghe, consapevole dell’importanza che questi settori rivestono nella vita della comunità – ha dichiarato l’assessore Mirisola -. Mi impegnerò ogni giorno con trasparenza e dedizione per garantire sicurezza, ordine e prevenzione, ponendo sempre al centro rispetto, solidarietà e dialogo con i cittadini. Così come mi sono sempre mosso in tutte le mie attività, anche in veste di assessore, ho intenzione di stilare una road map in modo da analizzare il contesto nel quale mi troverò ad agire per valorizzare al meglio le competenze delle strutture comunali, affinché possano operare in sinergia per il bene della nostra città”.

Marcello Mirisola, 34 anni, si è laureato in Giurisprudenza per poi conseguire un Master in Gestione e Strategia d’Impresa alla 24ORE Business School.

Ha svolto diversi incarichi in ambito amministrativo per aziende private e pubbliche.

Impegnato nell’ambito sociale è attualmente presidente della Supernova APS, associazione con la quale ha collaborato per la realizzazione di eventi quali il Salus Festival e diverse giornate di sensibilizzazione in ambito sanitario e di integrazione di minori.

Ha prestato servizio come soldato di fanteria nell’Esercito Italiano ed è stato assegnato all’Operazione “Strade Sicure” a Caserta e Napoli. Per la missione in quest’ultima città gli è stato conferito un elogio. Tra gli altri incarichi svolti è stato inviato a Pescara del Tronto come supporto alle operazioni di “anti-sciacallaggio, tutela e soccorso a seguito del Terremoto”.

“Sono certo che l’assessore Mirisola, con le sue attitudini e competenze, contribuirà all’efficienza amministrativa – ha commentato il sindaco Tesauro dando il benvenuto nella squadra del governo cittadino –. Con questo riassetto e in attesa di un’eventuale rimodulazione complessiva delle deleghe assessoriali già conferite alla Giunta, l’amministrazione comunale proseguirà nell’attuazione del programma di governo, valorizzando il dialogo e la coesione tra le diverse componenti politiche e a beneficio della comunità nissena”.

