Salute

Caltanissetta. ASACOM, il consigliere Gambino: “Restiamo al fianco dei nostri ragazzi”

Redazione 3

Caltanissetta. ASACOM, il consigliere Gambino: “Restiamo al fianco dei nostri ragazzi”

Ven, 12/09/2025 - 14:27

Condividi su:

“Il caso ASACOM sollevato dalle famiglie nissene, e da me rilanciato, sbarca in Ars e viene abbracciato dal Movimento 5 Stelle.” A dichiararlo con un post su Facebook è Roberto Gambino, consigliere comunale di Caltanissetta.

Prosegue affermando che “l’atteggiamento del Presidente Schifani nei confronti di questi bambini e delle loro famiglie è semplicemente spregevole. Nel silenzio dell’amministrazione comunale e delle istituzioni regionali – conclude – noi continuiamo a restare al fianco dei nostri ragazzi, delle famiglie e dei lavoratori.”

Articoli correlati

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta