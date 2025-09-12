Caltanissetta. ASACOM, il consigliere Gambino: “Restiamo al fianco dei nostri ragazzi”

“Il caso ASACOM sollevato dalle famiglie nissene, e da me rilanciato, sbarca in Ars e viene abbracciato dal Movimento 5 Stelle.” A dichiararlo con un post su Facebook è Roberto Gambino, consigliere comunale di Caltanissetta.

Prosegue affermando che “l’atteggiamento del Presidente Schifani nei confronti di questi bambini e delle loro famiglie è semplicemente spregevole. Nel silenzio dell’amministrazione comunale e delle istituzioni regionali – conclude – noi continuiamo a restare al fianco dei nostri ragazzi, delle famiglie e dei lavoratori.”