Redazione

Caltanissetta, anziano travolto da auto in via Malta: femore rotto, è grave

Mar, 16/09/2025 - 23:01

CALTANISSETTA – Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16 settembre, un anziano di quasi 90 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito in via Malta.

L’impatto lo ha fatto rovinare sull’asfalto, provocandogli seri traumi al volto e una frattura al femore. All’arrivo dei soccorritori del 118 l’uomo versava in condizioni critiche ed è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso in codice rosso.

In serata i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni restano gravi: è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause e la dinamica dell’incidente.

