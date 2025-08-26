Rotary, dalla comunità alla nobile causa delle Api con un messaggio di speranza

IIl 23-24 agosto a Delia un palcoscenico di sapori, suoni e incontri per la Sagra della Cuddrireddra e della Pesca di Delia IGP. Non è stata solo una festa, ma un evento di vita che ha unito persone da ogni dove, trasformando le strade in un’esperienza sensoriale.

Le bancarelle, vibranti di colori e profumi, hanno esposto il meglio della produzione locale e di aziende lontane; le associazioni hanno arricchito la festa con un profondo senso di comunità. Migliaia di persone hanno affollato le piazze, dimostrando una voglia di tradizioni più viva che mai.

In mezzo alla folla festante, un gruppo ha lavorato instancabilmente per una causa importante. Il Rotary Club Valle del Salso, Presidente Salvo Pasqualetto, presente con uno stand che ha generato in tutti un momento di attenta riflessione sulle tematiche del rischio estinzione delle Api, anche grazie al contributo determinante del Presidente della Commissione distrettuale SOS Api 4.0 Luigi Loggia, socio del club.

“Quando non si ha paura di sporcarsi le mani e si è uniti per fare del bene, le soddisfazioni sono grandi”; così Pasqualetto dichiarato e ha poi precisato che “la partecipazione di oltre ottomila persone ha amplificato l’impatto del messaggio; un successo riconosciuto pubblicamente dal conduttore e dal Sindaco, a testimonianza che l’impegno disinteressato può toccare le corde più profonde della comunità”.

“Abbiamo usato moderne modalità di apprendimento, es. QR-code e videogioco interattivo, per catturare l’attenzione” ha evidenziato Loggia; “l’approccio innovativo in modalità smart, proposto dal Governatore Malizia, la curiosità del pubblico e la diffusa sensibilità sul tema, riscontrate negli adulti e nei più piccoli, sono prova che la speranza per un futuro più sostenibile è nelle nostre mani”.

Ha inoltre ringraziato l’Amministrazione e il Sindaco Gianfilippo Bancheri per aver consentito l’iniziativa, che a sua volta ha ricambiato i ringraziamenti al Rotary “per aver impreziosito la Sagra con un momento di riflessione che ha accresciuto la consapevolezza sul tema Api. Un progetto che ha dimostrato come una festa tradizionale possa anche contribuire a catalizzare il cambiamento.