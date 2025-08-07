Maxi incendio nel sud della Francia, è massima allerta: donna morta nell’Aude

(Adnkronos) – Diverse località nel sud della Francia rimangono in stato di massima allerta oggi, terzo giorno del più grande incendio boschivo dell'estate, mentre le fiamme continuano a devastare migliaia di ettari, anche se la loro intensità è diminuita. Il vento che spingeva le fiamme verso la costa mediterranea è cambiato ieri pomeriggio, deviando il pericolo verso il massiccio delle Corbières, e quindici comuni sono già stati colpiti direttamente o indirettamente dall'incendio. "La retroguardia dell'incendio è diventata il fronte", ha dichiarato il colonnello Christophe Magny, capo dei Vigili del fuoco del dipartimento dell'Aude. Il fronte, ancora incontrollabile, sta tornando "al suo punto di partenza, in zone boschive piuttosto inaccessibili", ha aggiunto la segretaria generale della Prefettura dipartimentale, Lucie Roesch. A partire da martedì pomeriggio, nel villaggio di Ribaute, tra Carcassonne e Narbonne, il più grande incendio dell'estate francese ha devastato 16mila ettari di vegetazione e pinete entro ieri sera, "più dell'intera città di Parigi", secondo il colonnello Magny. Ha inoltre distrutto o danneggiato 25 abitazioni e bruciato 35 veicoli, secondo il rapporto provvisorio della Prefettura. A Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, nell'Aude (regione Occitania), u

na donna di 65 anni che si era rifiutata di uscire di casa è stata trovata morta nella sua abitazione, devastata dalle fiamme. La Prefettura ha inoltre segnalato 13 feriti: due residenti sono stati ricoverati in ospedale, uno dei quali ha riportato gravi ustioni, e undici vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto, secondo il ministro dell'Interno Bruno Retailleau. Al calare della notte di ieri l'incendio, che il primo ministro François Bayrou ha descritto come una "catastrofe di portata senza precedenti", "legata al riscaldamento globale" e alla "siccità", stava ancora bruciando. Ma la sua propagazione, che in precedenza era stata di "mille ettari all'ora", stava "diminuendo di intensità", ha dichiarato all'Afp Rémi Recio, sottoprefetto di Narbonne. E la tramontana, il vento secco e caldo che sta intensificando l'incendio, è stata sostituita da una brezza marina che soffierà di nuovo oggi e "porterà aria più umida di prima, il che è meno favorevole alla propagazione dell'incendio", ha detto all'Afp François Gourand, meteorologo di Météo-France. Ma mentre i vigili del fuoco hanno protetto le aree residenziali, le comunità coinvolte sono comunque preoccupate per un ritorno delle fiamme, con il cambio di direzione del vento. "Siamo in massima allerta perché siamo circondati da pini, e poi tutto intorno al villaggio è bruciato. È un disastro", lamenta Bruno Zubieta, vicesindaco di Villesèque-des-Corbières, nell'Aude. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)