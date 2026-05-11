SuperEnalotto, in Sicilia sfiorato il “6”: a Messina e Petralia Sottana centrati due “5” per oltre 108mila euro

Sicilia protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di sabato 9 maggio 2026, centrati nella regione due “5” da 54.019,52 euro ciascuno, per un totale di oltre 108mila euro. Una vincita è stata realizzata presso la “Tabaccheria Donato” a Messina in Via Nuova, 12; il secondo premio è andato a Petralia Sottana, in provincia di Palermo, presso il “Tabacchi Lapunzina” in Corso Paola Agliata, 35.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 12 maggio, sale a 162,9 milioni di euro.