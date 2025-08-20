Marcello Mirisola, il più votato di Forza Italia diventa assessore: la sua storia tra formazione, carriera e impegno sociale

Mini rimpasto all’interno della Giunta comunale guidata dal sindaco Walter Tesauro. Con una decisione che segna un nuovo passaggio negli equilibri politici cittadini, il primo cittadino ha revocato le deleghe all’assessore Oscar Aiello della Lega. Tesauro ha nominato nuovo assessore il consigliere comunale di Forza Italia, Marcello Mirisola, che nelle prime ore del pomeriggio ha prestato giuramento entrando ufficialmente a far parte dell’esecutivo. Una scelta che conferma il peso politico del giovane esponente forzista, già protagonista alle scorse amministrative.

Chi è Marcello Mirisola

Dopo il diploma al Liceo Classico “Ruggero Settimo”, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza e successivamente un Master in Gestione e Strategia d’Impresa presso la 24Ore Business School, ottenendo il massimo dei voti.

Ha maturato esperienze diversificate nel mondo del lavoro, che spaziano dall’amministrazione pubblica al settore privato. Al CEFPAS di Caltanissetta si è occupato di attività amministrative, formazione e gestione di piattaforme digitali per la sanità; in passato ha guidato un’impresa nel settore privato e ha lavorato come amministratore di sistemi informatici in ambito sanitario. Ha prestato servizio anche nell’Esercito Italiano, partecipando a missioni di pubblica sicurezza e di soccorso civile.

Parallelamente all’attività professionale, Mirisola ha sempre coltivato un forte impegno civico e sociale. Nel 2019 ha fondato e tuttora presiede l’associazione di promozione sociale Supernova, realtà che ha dato vita a numerose iniziative culturali, sportive e solidali a favore della comunità nissena. Dal 2024 è Consigliere Comunale, ruolo che gli ha permesso di approfondire i bisogni del territorio e rafforzare il dialogo con i cittadini.