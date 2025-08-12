Incidente a catena in via Due Fontane: Mini tampona un’auto e provoca una carambola, una donna al Sant’Elia

Intorno alle 21.30 di questa sera, in via Due Fontane a Caltanissetta, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli in una dinamica ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che una Mini, a causa della velocità eccessiva, abbia tamponato una vettura che stava svoltando in una traversa privata. L’urto avrebbe spinto quest’ultima nella corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva un’altra auto che non ha potuto evitare l’impatto.

La carambola ha provocato danni ingenti ai mezzi e momenti di paura per gli automobilisti. Le operazioni di soccorso sono state complesse: il personale del 118, intervenuto immediatamente, ha dovuto lavorare con cautela per estrarre dall’abitacolo l’occupante della vettura tamponata, rimasta incastrata. La donna è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito; al momento non si hanno conferme di lesioni gravi, ma la prognosi sarà definita solo dopo le valutazioni mediche.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La viabilità ha subito rallentamenti fino alla completa rimozione dei veicoli incidentati.