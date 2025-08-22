Chiusura contemporanea dei centri analisi. Tesauro: “Necessaria una turnazione per garantire il servizio”

Il Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, accoglie le segnalazioni dei cittadini e invita i centri di analisi a organizzare un’adeguata turnazione soprattutto durante il periodo estivo.

“Le necessità dei cittadini, purtroppo, non vanno in vacanza e molte persone che devono effettuare delle analisi e accertamenti clinici si stanno trovando in grande difficoltà – ha spiegato il Sindaco Tesauro -. Restano aperti solo pochi centri specializzati e ciò non risponde alle necessità dei tanti cittadini. Si auspica che si possa creare in futuro una turnazione funzionale. La chiusura in contemporanea lascia i cittadini in grande difficoltà. Molto spesso tali accertamenti non sono posticipabili, non si tratta, dunque, di un mero disagio ma di una necessità fisiologica e sanitaria”.