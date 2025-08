Caltanissetta. Sessant’anni insieme: Caterina e Calogero, nozze di diamante per una coppia nissena esempio di amore e famiglia

CALTANISSETTA – Sessant’anni di matrimonio. Una vita intera fianco a fianco, nel segno dell’amore, del rispetto e della dedizione reciproca. Caterina Schiacchitano e Calogero Santangelo hanno festeggiato il 28 luglio 2025 le loro nozze di diamante, un traguardo rarissimo e prezioso, proprio come la pietra che le simboleggia.

Era il 28 luglio del 1965 quando si dissero “sì” per la prima volta. Da allora, Caterina – maestra elementare stimata – e Calogero – carabiniere, uomo di rigore e valori – hanno condiviso ogni momento della loro esistenza, costruendo insieme una famiglia che oggi è la loro più grande ricchezza.

Tre figli – Maria Angela, Marcella e Filippo – hanno ereditato da loro i valori fondanti di quell’unione. Con i generi Massimo e Giuseppe e la nuora Anna, hanno saputo dare continuità a quella rete di affetti che oggi si estende fino ai nipoti e pronipoti.

Ben 19 nipoti – Marco e Leonor, Daniele e Manola, Francesco e Sarah, Federica e Marco, Stefania e Giuseppe, Cristiana e Antonio, Chiara e Fabrizio, Matteo e Asia, Andrea e Serena, e Carla – testimoniano con la loro presenza e vicinanza la solidità di un nucleo familiare che ha saputo moltiplicare amore e unione nel tempo. E ad arricchire questa famiglia anche due pronipoti, Alessio e Flavio, simbolo di un futuro che nasce da radici profonde.

Quella di Caterina e Calogero non è solo una storia privata, ma un esempio pubblico, un modello di vita fondato sulla lealtà, sul sacrificio, sulla complicità quotidiana. Una storia che commuove e ispira, in un tempo in cui l’amore sembra talvolta smarrire il suo significato più autentico.

Le nozze di diamante non sono solo un anniversario: sono un monumento vivente all’amore che resiste, che cresce, che non si spezza. E Caterina e Calogero, con la loro storia, lo dimostrano ogni giorno.