Caltanissetta. Risiko, Alessia Pinzino vince “Open sotto le stelle cadenti” su Claudio Lombardo e Maria Pia Matraxia

CALTANISSETTA. A pochi chilometri dalla città, ospiti di una struttura in aperta campagna, si è giocato l’ottavo Open organizzato dal RCU Eclettica. Al torneo, denominato “Open sotto le stelle cadenti”, hanno partecipato 18 tra giocatrici e giocatori, con la presenza di altri risiko club della Sicilia. Il torneo si è svolto il sabato pomeriggio con l’inizio della prima partita e dopo la pausa, che ha consentito ai giocatori di godere della vista un panorama “mozzafiato” della campagna nissena, verso le 21,00 è iniziata la seconda ed ultima partita con la definizione della classifica finale e successiva premiazione dei primi tre classificati.

Ha vinto questa edizione dell’Open: Alessia Pinzino, secondo Claudio Lombardo e terza Maria Pia Matraxia.

“E’ stata una bellissima serata giocata in una location stupenda con un panorama che rende giustizia al nostro entroterra siciliano. – dichiarano dal direttivo- Ha vinto Alessia, tornata a giocare dopo mesi e questo dimostra che la classe non è acqua. In evidenza il quinto posto di Simone Nigrelli, giovanissimo giocatore, che ha iniziato a giocare con noi da circa tre mesi e che incomincia a posizionarsi nelle zone alte della classifica. Ecco i giovani che si avvicinano a questo meraviglioso gioco di strategia sono tanti e noi contiamo di farli divertire e socializzare con giocatori più avanti nell’età”.