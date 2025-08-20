Caltanissetta. Rimpasto in giunta, Tesauro ringrazia Aiello e nomina assessore Marcello Mirisola

Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha proceduto alla revoca delle deleghe assessorili conferite all’assessore della Lega, Oscar Aiello. La decisione, maturata nell’ambito delle dinamiche politiche che interessano il contesto locale e provinciale, rientra in un percorso di armonizzazione degli equilibri all’interno della giunta comunale.

Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importante contributo garantito dall’Avv. Aiello in questi mesi di amministrazione: «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Oscar Aiello per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto a beneficio dell’amministrazione e della città di Caltanissetta. La sua presenza in giunta ha rappresentato un valore aggiunto e un segno di forte responsabilità istituzionale».



Nell’attesa di una rimodulazione organica delle deleghe, le competenze riguardanti Ambiente, Polizia municipale e Protezione civile resteranno temporaneamente in capo al sindaco Tesauro, che ne assumerà direttamente la gestione.

Parallelamente, il sindaco ha provveduto a nominare nuovo assessore il consigliere comunale di Forza Italia, Marcello Mirisola, che nella giornata odierna ha prestato giuramento.

«Dò il benvenuto a Marcello Mirisola nella squadra di governo cittadino – ha dichiarato Tesauro – certo che il suo contributo potrà imprimere nuovo slancio all’attività della giunta e sostenere il percorso di rilancio che abbiamo intrapreso. La collaborazione e il senso di responsabilità saranno, come sempre, gli strumenti principali per affrontare le sfide che ci attendono».

Con questo riassetto, l’amministrazione comunale intende proseguire con rinnovata energia nell’attuazione del programma di governo, valorizzando il dialogo e la coesione tra le diverse componenti politiche a beneficio della comunità nissena.