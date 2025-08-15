Caltanissetta, la processione dell’Assunta tra devozione, musica e tradizione

CALTANISSETTA – Si è svolta questa sera la tradizionale processione dell’Assunta, appuntamento centrale delle celebrazioni mariane di metà agosto, che ha richiamato numerosi fedeli lungo l’anello di viale Regina Margherita.

Il fercolo con il simulacro della Vergine, trasportato su carrello, era accompagnato dai fedeli della parrocchia San Giuseppe e da altri devoti che hanno preso parte al corteo, portando con sé un ordinato seguito di candele che ha reso ancora più suggestivo il percorso. La processione è stata guidata da don Angelo Spilla, parroco di San Giuseppe, che ha accompagnato spiritualmente i fedeli durante tutto il tragitto.

Oltre alle dolci note della banda “Sicilia in Musica”, diretta con maestria dal M° Salvatore Bonasera, si sono levate le lodi all’Assunta, intonate da chi seguiva con devozione e in religioso silenzio il passaggio del fercolo. Un connubio di musica e preghiera che ha reso il corteo particolarmente toccante.

Nonostante il caldo tipico di metà agosto, la partecipazione è stata numerosa: tanti i cittadini e i devoti che, in un breve ma intenso tragitto, hanno voluto salutare e accompagnare il fercolo dell’Assunta. Il passaggio del simulacro ha suscitato momenti di commozione e raccoglimento, trasformando la processione in un abbraccio collettivo della città alla propria patrona mariana.

Come ogni anno, la festa dell’Assunta rappresenta per Caltanissetta non solo un atto di fede, ma anche un forte segno identitario, capace di unire generazioni diverse nel segno della tradizione e della devozione.