Caltanissetta. Bilancio partecipativo 2025, l’esito delle votazioni per la scelta delle aree tematiche

Venerdì si è conclusa la fase relativa alla scelta da parte dei cittadini degli ambiti di interesse collettivo. Ecco le aree tematiche hanno ottenuto il maggior numero di preferenzeI cittadini nisseni hanno espresso la propria preferenza in merito alle aree tematiche indicate per la destinazione dei fondi del Bilancio Partecipativo 2025.Venerdì 8 agosto, infatti, si è conclusa la prima votazione utile alla selezione dei tre ambiti per i quali i residenti di Caltanissetta potranno presentare proposte progettuali di interesse collettivo.Le tre aree tematiche che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono le seguenti: “Attività culturali e sportive” (161 voti); “Politiche sociali, educative e giovanili” (57 voti); “Rigenerazione urbana” (32 voti).Di seguito riportiamo la tabella completa con tutte le 9 aree precedentemente individuate e le relative preferenze al termine del periodo aperto al voto:Attività culturali e sportive: 161Attività eco-sostenibili: 0Politiche sociali, educative e giovanili: 57Promozione della cultura del volontariato: 0Rigenerazione urbana: 32Rispetto e tutela degli animali: 28Salvaguardia del verde urbano: 5Sviluppo socio-economico: 5Sviluppo turistico sostenibile: 10“Mi fa molto piacere constatare che i voti finali siano pressoché triplicati rispetto alla stessa fase dello scorso anno – ha dichiarato alle politiche sociali, giovanili, abitative e al terzo settore Ermanno Pasqualino.Il bilancio partecipativo è un importante strumento di democrazia diretta che rende i cittadini attivi protagonisti della vita pubblica. Le proprie idee, i progetti e il successivo voto influenzano in modo determinante la spesa della somma messa a disposizione dall’Amministrazione.È un’opportunità, che non va sprecata, per far crescere sempre di più la nostra comunità.Auspico una cospicua partecipazione da parte dei cittadini e mi aspetto numerosi progetti stimolanti afferenti alle tre aree tematiche che hanno ricevuto il maggior numero di apprezzamenti”.