Caltanissetta. Bilancio partecipativo 2025, dallo sport alla rigenerazione urbana: aperti i termini per la presentazione dei progetti dei cittadini

Modalità e istruzioni per l’inoltro delle proposte di interesse collettivo: tutti i residenti con almeno 16 anni di età potranno partecipare entro le ore 12:00 del 10 settembre 2025

Via libera alle idee, alla creatività e alle iniziative dei cittadini di Caltanissetta, che grazie al Bilancio Partecipativo 2025 hanno la possibilità di presentare le proprie proposte per attività in grado di promuovere e incoraggiare la partecipazione attiva della nostra città.

Ogni residente nel Comune nisseno con almeno 16 anni di età, in forma singola o associata, può presentare un unico progetto afferente a una sola delle tre aree tematiche che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella precedente fase:

1. Attività culturali e sportive

2. Politiche sociali, educative e giovanili

3. Rigenerazione urbana

Ogni progetto, a fronte dei 33.000 euro totali stanziati dal Comune di Caltanissetta, dovrà prevedere un costo massimo di 5.500 euro.

La presentazione delle proposte progettuali deve avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

• consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente;

• invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Caltanissetta – C.so Umberto I, n°132 – 93100 Caltanissetta – Direzione IV – Uff. Ragioneria, con indicazione “Bilancio Partecipativo 2025 – Progetto area tematica (indicare l’area tematica del progetto)”;

• tramite posta elettronica certificata (PEC) a protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

In tutte e tre i casi, è necessario specificare in indirizzo:

– Nome e Cognome del Mittente (Proponente);

– Oggetto: “Bilancio Partecipativo 2025 – Progetto area tematica (indicare l’area tematica per la scelta effettuata relativa al progetto presentato)”;

– La Direzione IV- Uff. Ragioneria, a cui viene indirizzato il progetto.

I progetti presentati devono essere coerenti con l’area tematica scelta e contenere al loro interno questi elementi fondamentali: titolo, finalità ed obiettivi, destinatari, scansione delle attività, cronoprogramma e descrizione delle attività (da ultimare tassativamente entro e non oltre il 31/12/2025) e dettaglio delle spese distinto per voci previsto per ogni progetto.

I termini per la presentazione dei progetti sono aperti fino alle ore 12:00 del 10/09/2025. Le proposte che perverranno successivamente saranno escluse.

“Questa fase del bilancio partecipativo è fondamentale per dare forma alle idee e ai desideri dei cittadini – ha dichiarato Ermanno Pasqualino, assessore alle Politiche Sociali, Giovanili, Terzo Settore e Abitative.

Mi aspetto numerosi ed innovativi progetti afferenti agli ambiti più votati, ovvero Attività culturali e sportive, Politiche sociali, educative e giovanili e Rigenerazione urbana e mi auguro successivamente una massiccia partecipazione cittadina per la scelta di quelli meritevoli del finanziamento messo a disposizione dall’Amministrazione comunale”.

