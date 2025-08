Alessandro Giambra: 40 anni di sacerdozio e di servizio tra i ragazzi del carcere minorile

CALTANISSETTA – Quarant’anni di sacerdozio, quarant’anni di presenza costante e silenziosa tra le mura dell’Istituto Penale Minorile di Caltanissetta. Don Alessandro Giambra ha scelto di celebrare questo importante traguardo non con fasti e cerimonie pubbliche, ma condividendo il suo anniversario proprio con coloro che più di ogni altro rappresentano la sua missione: i ragazzi dell’IPM, i giovani ai margini, spesso dimenticati, ma da lui sempre accompagnati con fede, ascolto e speranza.

Dopo il 29 giugno scorso, ricorrenza della sua ordinazione avvenuta 40 anni fa, don Alessandro ha officiato una Messa Solenne all’interno del carcere minorile, luogo che è diventato per lui casa e chiesa. Un gesto che racchiude tutta la coerenza e la forza della sua vocazione: restare accanto agli ultimi, là dove la luce spesso fatica ad arrivare.

Così il 1° agosto a segnare un momento di festa. Nella cappella “Gesù Amore Misericordioso” dell’istituto, attorniato dai ragazzi detenuti, dagli educatori, assistenti sociali e agenti della polizia penitenziaria, don Alessandro ha ricevuto il calore e la gratitudine di una comunità che lo considera non solo un cappellano, ma un punto di riferimento umano e spirituale.

A concludere la celebrazione, l’intervento del Direttore dell’IPM, dottoressa Viviana Savarino, che, insieme al Comandante di Reparto, dott. Corrado Pintaldi, ha espresso un sentito ringraziamento a nome di tutto il personale.

Il volto di don Alessandro, commosso ma sereno, ha raccontato più di mille parole. E la cappella, in quel momento, non sembrava più un luogo chiuso: era uno spazio di libertà interiore, di riconciliazione e di speranza. Proprio come lui ha sempre voluto.