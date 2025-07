Via D’Amelio, il presidente dell’ARS Galvagno: “La memoria di Borsellino va costantemente alimentata”

“La triste stagione delle stragi ha certamente rappresentato il momento più complesso della nostra storia contemporanea, una sensazione di vuoto che tuttavia, con non poca fatica, siamo riusciti a colmare grazie all’azione congiunta di ogni siciliano che si è riconosciuto nelle parole, quindi nell’eredità, di uomini come Paolo Borsellino. La sua memoria, come quella di Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina e di Emanuela Loi – prima agente di Polizia a cadere in servizio – va costantemente alimentata tramandandone sempre il ricordo”. Così il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, nel giorno della commemorazione per il 33° anniversario della strage di via D’Amelio.