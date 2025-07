Trasporti, Aricò al varo del nuovo traghetto Gnv Palermo-Genova: “Migliorata la mobilità da e verso l’isola”

Battesimo ufficiale ieri nel porto di Genova per la nuova Gnv Orion. Si tratta del 26esimo traghetto della flotta del gruppo, che collegherà Palermo a Genova e viceversa. Alla cerimonia sotto la Lanterna era presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò.



«È il segno concreto dell’impegno del Gruppo Msc – ha detto l’assessore Aricò – non solo per la crescita della propria impresa ma anche per il rafforzamento del sistema logistico e infrastrutturale del Paese e dei collegamenti con l’Isola, nell’ottica della sostenibilità e del basso impatto ambientale, per garantire una mobilità sicura e moderna. Il nuovo traghetto è infatti in grado di abbattere le emissioni di CO2 di oltre il 30% per tonnellata e può trasportare oltre 1.700 passeggeri e 3.080 metri lineari di carico, con una velocità massima di 25 nodi. Con le sue 433 cabine e i suoi ambienti spaziosi, è tra le unità ro-pax più capienti e avanzate attualmente in servizio nel Mediterraneo».