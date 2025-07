Spaccio nel quartiere San Giuliano a Trapani, arrestato 26enne

I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, sita nel quartiere San Giuliano e dotata di un sistema di video sorveglianza, i militari hanno trovato 11,93 grammi di cocaina suddivisa in 40 dosi, 9,12 grammi di crack suddivisa in 30 dosi e la somma in contanti di 260 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Al momento della perquisizione, nell’appartamento era presente un altro uomo, un 42enne, che è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato. Il 26enne è stato condotto nel carcere di Trapani.