Sicilia. Marano(M5s): “Stop a inceneritori senza studi su impatto sanitario, la salute dei catanesi prima di tutto”

Accesso agli atti per la deputata regionale: “Su impianto da realizzare a Catania non è stata fatta alcuna valutazione sui possibili danni all’ambiente e alla salute dei cittadini. È una follia”.

“Abbiamo sempre considerato una follia l’idea di realizzare gli inceneritori. Ora ne abbiamo ulteriore conferma: non si conosce l’impatto che l’impianto, la cui realizzazione è prevista a Catania, avrà sulla salute dei cittadini. Gli Uffici della Regione siciliana, infatti, hanno confermato che non ci sono valutazioni ambientali, sanitarie o urbanistiche necessarie per la sua realizzazione. Spingere per questi impianti obsoleti senza appositi studi scientifici che offrano garanzie per la salute e l’ambiente significa andare contro gli interessi dei siciliani”.

Lo afferma Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle, in seguito ad un accesso agli atti effettuato alla Presidenza della Regione Siciliana.

“Questa scelta – aggiunge Marano che è anche vicepresidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità all’Ars – è irresponsabile e illogica. Anche la CTS (Commissione Tecnico Scientifica) ha sottolineato la necessità di analizzare l’impatto sanitario prima di procedere, considerando i potenziali effetti cumulativi e basandosi su studi epidemiologici reali. È chiaro che è fondamentale approfondire le conseguenze di impianti di questo tipo sui cittadini e sull’ambiente prima di realizzarli. Invece, la maggioranza di centrodestra sembra ignorare le priorità e i diritti dei cittadini, inseguendo progetti inutili e dannosi”.

“Una cosa è certa – conclude la parlamentare regionale – non ci fermeremo di fronte a questo scempio consumato a danno dei cittadini, i cui interessi tuteleremo in ogni sede”.