Sicilia in Fiamme. Codacons chiede alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni il commissariamento dell’Isola per l’Emergenza ambientale

Dopo la devastazione che ha colpito la Sicilia, con oltre 740 incendi in appena 48 ore, cinque riserve naturali distrutte e quasi 20.000 ettari di territorio andati in fumo nel solo 2025, il Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori) torna a intervenire chiedendo con forza il commissariamento della gestione dell’emergenza sull’intero territorio regionale.

L’associazione ha presentato una nuova istanza alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e al Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, sollecitando l’immediata nomina di un Commissario straordinario nazionale, dotato di pieni poteri, per affrontare quella che si configura come una vera e propria emergenza strutturale e ambientale.

“La Sicilia è in ginocchio, mentre l’apparato regionale si dimostra ancora una volta del tutto impreparato – afferma il Codacons –. Territori di inestimabile valore, come la Riserva dello Zingaro, la Sughereta di Niscemi, Monte Cofano e Capodarso, vengono puntualmente divorati dalle fiamme ogni estate, nonostante le promesse avanzate già dalla scorsa primavera”.

Il Codacons denuncia come, malgrado l’istituzione di una sala operativa regionale e l’annunciato rafforzamento del sistema antincendio, i risultati siano stati del tutto insufficienti: ritardi negli interventi, prevenzione inefficace e incapacità di contenere i roghi.

“Non servono altri tavoli tecnici o conferenze stampa: servono azioni concrete. Chiediamo che il Governo nazionale assuma il pieno controllo della situazione, prima che l’intero patrimonio ambientale dell’isola venga irrimediabilmente compromesso”.

Per segnalazioni o richieste di intervento, i cittadini possono contattare il Codacons all’indirizzo email sportellocodacons@gmail.com o tramite WhatsApp al numero 3715201706.