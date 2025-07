Sicilia, il presidente Schifani: “Punti strategici Ponte sullo Stretto e termovalorizzatori, li stiamo facendo entrambi”

“I punti strategici del nostro impegno per la Sicilia erano due: il Ponte sullo Stretto e i termovalorizzatori. Li stiamo realizzando entrambi. Anche i termovalorizzatori sono ormai alla vigilia dell’avvio dei lavori. La Sicilia non dovrà più ricorrere a discariche che costringono i sindaci a spedire i rifiuti all’estero. È un impegno forte, che richiede pazienza e determinazione. La nostra è una bella squadra: un centrodestra unito e compatto”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo ieri seraagli Stati generali degli amministratori locali organizzati dalla Lega a Catania. “Da siciliano, ringrazio Matteo Salvini per quello che sta facendo per il mio territorio”, ha detto ancora. “La nostra è una bella squadra: un centrodestra unito e compatto”, ha detto inoltre.