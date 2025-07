Sicilia. Corruzione, la Procura chiude l’indagine sull’assessora al Turismo Elvira Amata

La Procura di Palermo, come apprende l’Adnkronos, ha concluso l’inchiesta a carico dell’assessora regionale al Turismo della Sicilia Elvira Amata, accusata di corruzione. Questa mattina l’esponente politica di Fdi ha ricevuto l’avviso di conclusione indagini firmato dai sostituti procuratori Andrea Fusco e Felice De Benedittis, che coordinano l’inchiesta. A questo punto la Procura si prepara a chiedere il rinvio a giudizio per Amata. Al centro dell’inchiesta contributi per eventi culturali a fondazioni ed enti, in cambio di incarichi e consulenze per lo staff del presidente Galvagno, indagato anche lui per corruzione, insieme alla sua portavoce, Sabrina De Capitani, alla presidente della Fondazione Dragotto Marcella Cannariato, all’imprenditore Nuccio La Ferlita (organizzatore di eventi) e a Marianna Amato, dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.