San Cataldo. Convocato il Consiglio comunale per il 30 luglio: tra i punti da trattare ci sono le variazioni di bilancio

SAN CATALDO. E’ stato convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il 30 Luglio 2025 ore 18:30 presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo Comunale.
Questi i punti all’ordine del giorno:
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.
2. PROPOSTA DI MODIFICA DI REGOLAMENTO PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE GIAMPIERO MODAFFARI DEL GRUPPO CONSILIARE “RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ” SULLA LIMITAZIONE DEL CONSUMO DEL SUOLO E MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D’USO ALLA LUCE DEI CONTENUTI DELLA L.R. 16/2016 E DELLA LEGGE 308/2004. REGOLAMENTAZIONE SULLA CESSIONE DI CUBATURA ART.5 COMMA 1 LETTERA C DELLA L.106/2011 E DELLART. 1 COMMA 21 E SEGG. DELLA L.308/2004 DI CUI ALLA D.C.C. N.14 DEL 26/01/2022.
3. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) SOMME AMMESSE ALLA MASSA PASSIVA OSL ACCANTONATE AI SENSI DELL’ART 258 COMMA 4.
4. MOZIONE DI INDIRIZZO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA DEL GRUPPO CONSILIARE “SCRUSCIO” ILENYA RAIMONDA CORDARO, MIRATO A SOSTENERE IL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N.316-215-348 SULL’ISTITUZIONE DELLE UNITA’ DI PEDAGOGIA SCOLASTICA E IMPEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A PROMUOVERNE L’APPROVAZIONE PRESSO L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA.