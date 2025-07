Risorse idriche, Schifani sorvola gli invasi di Piana degli Albanesi, Scanzano, Fanaco e Rosamarina: “Situazione migliorata”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e il dirigente della Protezione civile regionale Salvo Cocina hanno sorvolato stamattina gli invasi di Piana degli Albanesi, dello Scanzano, di Rosamarina che servono il territorio in provincia di Palermo e del Fanaco che serve l’Agrigentino e parte del Nisseno; le condizioni dei bacini, sono apparse migliori rispetto a un anno fa, grazie anche a lavori avviati d’urgenza di riefficentamento delle traverse di adduzione. «Oggi – ha detto Schifani – è stata una proficua missione operativa che mi ha consentito di accertare lo stato degli invasi e dei due impianti di dissalazione di Porto Empedocle e Gela. L’impulso e la vigilanza del mio governo sugli effetti della siccità e sugli interventi da noi già avviati è costante e ai massimi livelli. Per questo è stato importante, per me, verificare di persona lo stato di alcune misure avviate già dallo scorso anno per la mitigazione della crisi idrica, grazie all’operato della task force che ho istituito e affidato a Salvo Cocina. Posso dire che, ad oggi, l’esito è pienamente soddisfacente e si vedono i frutti del lavoro già avviato la scorsa stagione».