Risiko Club “Il Pifferaio” San Cataldo, tra sorrisi e passione proseguono le serate delle amichevoli estive

Le serate di gioco del Risiko Club “Il Pifferaio” proseguono anche nel mese di luglio con le serate delle amichevoli estive, con la nuova competizione che vedrà alla fine dell’anno un nuovo vincitore o vincitrice della classifica semestrale, e fervono i preparativi per un grande evento di chiusura della stagione e la pausa di Agosto, ma non siamo sicuri che verrà rispettata se la passione per il gioco prevarrà sulla calura estiva. Il grande evento in organizzazione per Sabato 26 luglio vedrà protagonisti il Risiko Club “Il Pifferaio” di San Cataldo e il Circolo degli Scacchi “Alfieri” di Caltanissetta, che insieme organizzeranno un pomeriggio di gioco di partite amichevoli con i dadi colorati da un lato e di sette turni di gioco con i vari pezzi delle scacchiere per il nuovo torneo gran prix mensile. E alla fine della serata tutti uniti a gustare una buonissima pizza alla Nuova Locanda di San Cataldo, nei cui confortevoli spazi si giocheranno le varie partite.

Dopo la breve pausa, il nuovo torneo di Risiko, il quinto in ordine di tempo, prenderà il via il 27 agosto e metterà in palio per il vincitore oltre che il trofeo per la vittoria del torneo, e tanti punti validi per il ranking, anche la seconda wild card pass per la finale regionale individuale che eleggerà il campione, o campionessa di Risiko in Sicilia, con un grande evento che sarà organizzato presso la sede di gioco del Risiko Club “Il Pifferaio” Domenica 12 ottobre, e al quale prenderanno parte 32 finalisti provenienti da tutti i clubs siciliani (Palermo, Caltanissetta, San Cataldo, Messina, Catania, Acireale e Siracusa).

Nel frattempo nello scorso fine settimana si sono svolti a Settimo Torinese (TO) due giorni di Risiko nazionali, con il torneo open con 54 giocatori e il torneo Master con 104 giocatori, in palio la qualificazione al Campionato Individuale Nazionale del 2026. Anche il Risiko Club “Il Pifferaio” poteva contare sulla partecipazione di un proprio rappresentante, Alessio “Bluprofondo71” e la speranza di poter portare a casa una medaglia. Purtroppo non è andata benissimo per il giocatore sancataldese, nonostante le partite siano state ben giocate. Una vittoria su due partite nel torneo open, che lo qualifica però solo al 23esimo posto, e nessuna vittoria sulle due partite di qualificazione del torneo master, e una posizione finale del 83° posto. Ci saranno sicuramente presto altre occasioni per il giocatore verde-amaranto e per i suoi compagni di squadra.

Appuntamento quindi a domani sera 9 luglio, presso i locali della Nuova Locanda- Pifferaio Magico di San Cataldo, per la prima serata delle amichevoli classificate del 2° semestre 2025. Per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club “Il Pifferaio” si può contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del Club nelle quali sara’ pubblicato il regolamento del Torneo e le foto e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.