Risiko Club “Il Pifferaio” San Cataldo, il 2 luglio prima serata di amichevoli estive

Dopo la conclusione del 4° Torneo interno di fine giugno, e in attesa del nuovo torneo che partirà per fine agosto al termine della pausa estiva, le attività del Risiko Club “Il Pifferaio” continuano con la ripresa delle serate di amichevoli classificate che dal primo luglio e fino a fine anno, per tutto il 2° semestre 2025, contorneranno le attività ufficiali del Club tra tornei interni, regionali e nazionali. Alla fine dell’anno, poi, ci sarà un nuovo vincitore della classifica semestrale.

Nel frattempo domenica scorsa 29 giugno, 5 giocatori del RC “Il Pifferaio” e una supporter, hanno partecipato a Palermo alla seconda tappa del Campionato Regionale Individuale Sicilia di Risiko, in un torneo con 36 partecipanti provenienti da tutta la Regione. Al termine del primo dei 3 turni previsti, con grande entusiamo, la classifica provvisoria era guidata da un giocatore del Club di San Cataldo, Gianluigi Orlando, “Kanidicaccia22” il suo nickname. Purtroppo gli altri due turni non hanno confermato gli entusiasmi iniziali e i giocatori sancataldesi si sono dovuti accontentare delle posizioni dal 12esimo al 17esimo e dell’ultima parte della classifica, ben lontani dal podio dei 3 classificati che si qualificano direttamente alla fase finale del Torneo. La qualità del gioco individuale si arricchisce però di un’ulteriore grande esperienza, soprattutto con il confronto con tanti giocatori dei tanti club di Risiko presenti in Sicilia (Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta, Siracusa, Acireale, San Cataldo), e sicuramente ci sarà modo di ben figurare nella prossima 3° tappa di settembre che sarà organizzata dal Risiko Club Ufficiale “Eclettica” di Caltanissetta.

Anche il 5° torneo interno, in organizzazione per fine agosto e per tutto il mese di settembre, darà possibilità al vincitore del torneo di qualificarsi direttamente per la fase finale del Campionato Regionale Individuale “Sicilia” di Risiko, che sarà organizzata presso il Risiko Club “Il Pifferaio” presumibilmente nella seconda parte del mese di Ottobre.

Appuntamento quindi a domani sera 2 luglio, presso i locali della Nuova Locanda- Pifferaio Magico di San Cataldo, per la prima serata delle amichevoli classificate del 2° semestre 2025. Per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club “Il Pifferaio” si può contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del Club nelle quali sara’ pubblicato il regolamento del Torneo e le foto e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.