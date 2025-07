Perde il controllo e si ribalta con l’auto, donna trasferita in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia è intervenuta per un incidente autonomo avvenuto sulla strada statale 385, al km 27+560. Una donna alla guida del proprio veicolo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo che si è ribaltato. Dopo essere stata estratta dall’abitacolo grazie all’intervento congiunto dei vigili del fuoco e del personale e dei sanitari del servizio 118, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto presenti anche i Carabinieri della locale Stazione di Palagonia.