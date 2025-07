Migranti, soccorse dal veliero Astral dell’Open Arms 29 persone: tra loro 2 donne incinte e 2 bimbi

Nelle prime ore di questa mattina il veliero Astral dell’ong Open Arms ha soccorso 29 persone in grande stato di difficolta’: tra loro infatti erano presenti anche due donne incinte in cattivo stato di salute. Sull’imbarcazione in avaria c’erano anche due bambini di eta’ inferiore ai 4 anni. Le 29 persone, partite dalla Libia il giorno precedente e provenienti da Nigeria e Sudan, sono state assistite da Open Arms: le condizioni dell’imbarcazione e le condizioni meteorologiche in imminente cambiamento hanno reso necessario un intervento rapidissimo. Gli operatori umanitari di Open Arms hanno fornito loro giubbotti di salvataggio e dato una prima assistenza in attesa dell’intervento della Guardia Costiera Italiana che ha poi preso in carico i naufraghi. (AGI)