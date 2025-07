Mazzarino. ZTL, D’Aleo e Vicari: “Il sindaco mantenga gli impegni presi”

Mazzarino. Livio D’Aleo e Santo Vicari intervengono in merito alla ZTL. Di seguito nota integrale:



!I titolari degli esercizi commerciali situati lungo il tratto da Piazza Vittorio Veneto in poi attendono ancora che il Sindaco Faraci mantenga la promessa fatta durante un incontro, modificare l’orario di inizio della ZTL dalle attuali 19:00 alle 21:00.

A oggi, nulla è cambiato, e l’attesa rischia di trasformarsi in un grave danno economico per le attività coinvolte. I commercianti sono stanchi di rinvii, continuare a penalizzare l’accesso al Corso Vittorio Emanuele nelle ore cruciali per il commercio significa disincentivare la frequentazione della zona, contribuendo a svuotare un’area centrale e storicamente viva della città.

Ricordiamo che il commercio locale è una risorsa fondamentale per il tessuto sociale ed economico cittadino. Le attività presenti non solo generano occupazione, ma tengono viva la città, garantendo presenza e vitalità.

Chiediamo al Sindaco Faraci di intervenire con urgenza, modificando l’orario di inizio della ZTL alle ore 21:00, come da impegno assunto.

Auguriamo al Sindaco, buon lavoro”