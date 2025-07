Lega, Alessandro Fontanini nuovo responsabile regionale del Dipartimento Economia

E’ Alessandro Fontanini, il nuovo responsabile regionale del Dipartimento Economia della Lega. Palermitano, 55 anni, Fontanini è imprenditore di vasta esperienza, soprattutto nel settore aeroportuale e turistico. “Ringrazio di cuore i vertici del partito per la fiducia e per l’opportunità, soprattutto il responsabile del Dipartimento Nazionale Economia, Alberto Bagnai, e il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Germanà. È un riconoscimento che mi onora profondamente e che affronterò con passione, entusiasmo e spirito di servizio – dichiara Fontanini- La Sicilia ha bisogno di una politica economica che ascolti e agisca. Lavorerò per accelerare la pace fiscale richiesta da famiglie ed imprese, e per creare condizioni favorevoli allo sviluppo, al lavoro stabile e alla valorizzazione delle nostre eccellenze, anche attraverso una fiscalità regionale adeguata e le Zone Economiche Speciali, un’opportunità straordinaria, che va resa concreta e accessibile. Il Mezzogiorno deve essere motore di crescita, non un problema di cui ricordarsi sporadicamente. L’economia siciliana merita continuità e visione. Ripartiamo quindi dai territori, con passione e concretezza”.