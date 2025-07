Juve, è David il primo colpo in attacco. Accordo trovato con l’ex Lilla

(Adnkronos) – La Juventus batte il primo colpo sul mercato. I bianconeri hanno raggiunto l'accordo con Jonathan David per rinforzare l'attacco. Come riportato da Sky Sport, nella notte è stata trovata la quadra con il giocatore (che arriverà a parametro zero, dopo la fine della sua esperienza al Lilla) per il trasferimento a Torino. L'attaccante canadese classe 2000 è il primo rinforzo per la squadra di Igor Tudor, in attesa dell'affondo su Victor Osimhen, altro obiettivo del club. I bianconeri seguono Jonathan David da tempo e a maggio avevano intensificato i contatti con l'entourage del giocatore. Poi, un rallentamento dovuto anche al cambio in dirigenza (con l'addio del ds Giuntoli e l'arrivo di Comolli). Nella notte, il canadese ha alzato il pollice, approvando la destinazione juventina. Nei prossimi giorni verranno definiti gli ultimi dettagli, con il consueto iter che porterà alla firma del contratto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)