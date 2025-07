Incidente stradale sulla A18 tra Giarre e Fiumefreddo, coinvolta una cisterna di gasolio

Incidente sull’autostrada A18, nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo, in provincia di Catania. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto e un mezzo pesante adibito al trasporto di gasolio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli, evitando ulteriori rischi dovuti alla presenza del carburante. Il conducente del camion ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Giarre dal personale del 118. L’autostrada è rimasta transitabile su una sola corsia, in attesa dell’arrivo di un’autogru privata e di un mezzo per il travaso del gasolio dalla cisterna. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale ed il personale del 118.