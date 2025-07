Due turisti aggrediti in via Del Vespro a Palermo

Due turisti austriaci un giovane di 27 anni e ragazza di 29 anni sono stati aggrediti la scorsa notte in via Del Vespro a Palermo a due passi dall’ospedale Policlinico. I due giovani hanno raccontato agli agenti di polizia che indagano di essere stati avvicinati da tre palermitani che gli hanno proposto l’acquisto di droga. Subito dopo i tre si sarebbero scagliati contro il giovane picchiandolo. I due sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e accompagnati in ospedale. (ANSA).