Caltanissetta. Turismo e strutture ricettive, la DMO-UKE Sicilia Centrale supporta gli operatori del settore per il bando regionale da 135 milioni

CALTANISSETTA. La Regione Siciliana ha recentemente pubblicato un avviso pubblico per incentivare la riqualificazione delle strutture ricettive nell’Isola o la realizzazione di nuove realtà correlate all’attività turistica.

Il bando, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27, prevede lo stanziamento di 135 milioni totali e nello specifico un contributo a fondo perduto da 50 mila a 3,5 milioni di euro destinato a ogni impresa turistica con specifici requisiti.

Fra queste rientrano alberghi, bed and breakfast, ostelli, campeggi, villaggi turistici, case vacanze, rifugi e strutture aggregate, compresi reti d’impresa e cooperative. L’Associazione Temporanea di Scopo denominata “DMO- UKE Sicilia Centrale”, di cui fa parte il Comune di Caltanissetta, con l’Università degli Studi di Enna “Kore” soggetto capofila del progetto quinquennale di coordinamento e promozione del patrimonio turistico, supporterà tutti gli operatori del settore del territorio nisseno ed ennese ai fini di una regolare partecipazione al bando e per sostenere la progettualità connessa, così da non perdere un’opportunità concreta di sviluppo economico e territoriale.

Un’attività che si pone nella stessa direzione e prosegue il solco dell’incontro dello scorso 19 giugno, quando l’Amministrazione comunale di Caltanissetta ha incontrato gli operatori del settore turistico della città per promuovere una sinergia fra pubblico e privato, utile a sfruttare il potenziale ancora inespresso e a valorizzare le imprese locali.

“Abbiamo aperto un dialogo diretto e costruttivo con gli operatori delle strutture ricettive e le agenzie di viaggio – ha dichiarato l’assessore all’Identità Nissena e alla Crescita Territoriale Pier Paolo Olivo. L’incontro del 18 giugno è stato solo il punto di partenza di un percorso di ascolto e collaborazione, perché siamo convinti che la vera crescita nasca dalla sinergia tra pubblico e privato.

Oggi, siamo orgogliosi di annunciare un’opportunità straordinaria: attraverso la DMO-UKE Sicilia Centrale, mettiamo a disposizione un supporto concreto per accedere ai 135 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 destinati al potenziamento delle strutture ricettive. Questo è un invito a tutti gli imprenditori a investire nel futuro del nostro territorio”.

LA “DMO- UKE Sicilia Centrale, in particolare, in quanto soggetto riconosciuto dalla Regione Siciliana per il management turistico del territorio, sarà a disposizione degli imprenditori della nostra città per le seguenti attività:

· informazioni sul bando e sui requisiti di accesso;

· supporto nella predisposizione delle domande;

· consulenza progettuale personalizzata.

I contribuiti sono inerenti a interventi di ristrutturazione, ampliamento o riattivazione delle strutture esistenti oppure alla realizzazione di nuove attività attraverso il recupero o la riconversione di immobili. È possibile presentare le domande dal 15 luglio 2025 al 15 ottobre 2025. Tutti gli operatori del settore ricettivo o nuovi imprenditori interessati possono contattare l’ATS DMO-UKE Sicilia Centrale tramite l’indirizzo e-mail info@siciliacentraleturismo.it .

“La nascita della DMO-UKE Sicilia Centrale, con il Comune di Caltanissetta tra i fondatori, e l’attivazione di un dialogo diretto con gli operatori del settore, sono i primi tasselli di un modello di governance partecipata e orientata ai risultati – spiega l’assessore Olivo. Il nostro obiettivo è costruire insieme un ecosistema turistico competitivo, accogliente e sostenibile, che valorizzi l’identità nissena e generi opportunità vere per le imprese e per i cittadini”.