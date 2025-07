Caltanissetta. “Territorio Comune”, nasce un nuovo progetto civico provinciale: unire le forze e costruire il cambiamento

Continua il percorso costituente di “Territorio Comune”, il nuovo progetto civico nato per mettere in rete esperienze, persone e forze del territorio nisseno, con l’obiettivo di affrontare insieme le grandi sfide che interessano la provincia di Caltanissetta e non solo.

L’incontro svoltosi a Mazzarino l’11 luglio, ha visto la presenza delle realtà civiche di Una Buona Idea da Gela, Mazzarino Lab, “Futura – costruiamo insieme la Città” da Caltanissetta, alcuni consiglieri comunali indipendenti e altri movimenti civici provenienti da diversi comuni della provincia.

Un segnale chiaro: c’è voglia di unirsi, confrontarsi e costruire una visione comune che superi personalismi e frammentazioni.

Il progetto Territorio Comune nasce con un obiettivo preciso: creare un fronte civico ampio, radicato e attivo, capace di rappresentare le bellezze e le risorse dei territori della provincia nissena, fare sistema e farsi carico delle priorità del territorio e di portarle ai tavoli decisionali, locali e regionali.

Le priorità sul tavolo

🔹 Sanità – per un sistema efficiente, equo e vicino ai cittadini

🔹 Rifiuti – per una gestione trasparente e sostenibile

🔹 Infrastrutture e mobilità – per superare l’isolamento e rilanciare lo sviluppo

🔹 Partecipazione alle politiche regionali – per far contare di più il Nostro territorio

“Territorio Comune è un progetto aperto, inclusivo e concreto. Non è una somma di sigle, ma l’inizio di una rete civica che vuole incidere davvero sulle scelte che riguardano il nostro territorio. Abbiamo il dovere di farci trovare pronti, uniti e credibili”, dichiarano i promotori.

Quello di oggi è solo il primo passo. Nei prossimi mesi continuerà il dialogo con tutte le forze civiche del territorio, per rafforzare la rete e costruire una proposta politica alternativa, inclusiva e radicata. L’obiettivo è dare voce a chi ogni giorno si impegna per la propria comunità, coinvolgendo i cittadini con grande spirito di servizio.

L’invito è rivolto a tutte le realtà civiche, associazioni, comitati e cittadini attivi: è tempo di unire le forze, perché il cambiamento si costruisce insieme.

Territorio Comune: un nuovo inizio, fondato sulla collaborazione, sulla responsabilità e sul coraggio di guardare lontano.