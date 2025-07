Caltanissetta, ripulito il Monumento ai Caduti vandalizzato: l’assessore Oscar Aiello ringrazia gli operai comunali e chiede tolleranza zero

È tornato al suo decoro originario il Monumento ai Caduti di Viale Regina Margherita a Caltanissetta, dopo l’atto vandalico che lo aveva deturpato nei giorni scorsi. Alcune scritte volgari e offensive, tracciate con bombolette spray da ignoti, avevano oltraggiato uno dei luoghi simbolo della memoria storica della città, suscitando profonda indignazione tra i cittadini.

L’intervento di ripristino è stato eseguito con tempestività dagli operai dell’Ufficio Tecnico Comunale, coordinati dall’ingegnere Giuseppe Tomasella. A esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento è stato l’assessore Oscar Aiello, componente dell’amministrazione guidata dal sindaco Walter Tesauro, che ha voluto lodare il lavoro svolto e, al contempo, invocare una risposta ferma nei confronti degli autori del gesto.

“Un atto vile, vergognoso, indegno – ha scritto Aiello –. Chi ha imbrattato il Monumento ai Caduti ha oltraggiato la memoria di chi ha perso la vita per difendere la nostra Patria, la nostra Libertà, la nostra Identità”.

“Grazie di cuore agli operai comunali – ha aggiunto – per l’intervento concreto che ha restituito dignità al monumento. È un gesto che dimostra amore per l’Italia e rispetto per la sua storia”.

L’assessore ha poi sottolineato la necessità di non fermarsi alla sola pulizia materiale: “Chi ha offeso il nostro Paese va punito. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e auspico pene esemplari per i responsabili, perché l’impunità genera solo ulteriore degrado”.

Il Monumento ai Caduti, da sempre teatro di cerimonie commemorative e luogo di riflessione collettiva, torna dunque a essere un punto di riferimento per la città. Un luogo che, nonostante l’oltraggio, ha visto una pronta risposta da parte delle istituzioni, segno di un senso civico che resiste e si rafforza di fronte agli atti di inciviltà.